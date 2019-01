Eerst fietspaden langs N450 daarna pas heraanleg N70 Kristof Pieters

20 januari 2019

17u29 0 Beveren De heraanleg van de doortocht van de N70 in Melsele zal pas voor volgend jaar zijn. Eerst komt de N450 aan de beurt. Dat heeft minister van openbare werken Ben Weyts zondag meegedeeld op de nieuwjaarsreceptie van N-VA Beveren. Ook belooft hij een betere ontsluiting van het havengebied.

De Beverse N-VA afdeling verzamelde zondag in feestzaal Scala voor de traditionele nieuwjaarsreceptie. Gastspreker was dit keer Vlaams minister Ben Weyts en die had heel wat te vertellen over grote projecten die in Beveren op stapel staan.

Op vlak van openbare werken heeft de Vlaamse regering voor dit jaar één miljoen euro uitgetrokken voor de aanleg van gescheiden fietspaden langs de N450 in Melsele. Het gaat om het traject tussen de brug van de E34 tot aan de Gaverlandwegel. “Dit heeft echter ook consequenties voor de heraanleg van de N70 in Melsele”, zegt Weyts. “We kunnen geen werken gelijktijdig uitvoeren op deze twee belangrijke verkeersaders. Aangezien de werken op de N450 nog zeker tot het einde van het jaar duren, zal de herinrichting van de N70 pas in 2020 volgen. We gaan de werken, goed voor zes miljoen euro, wel al dit jaar aanbesteden en normaal moeten de twee werven heel kort na elkaar volgen.”

Weyts belooft ook werk te maken van een betere ontsluiting van de Waaslandhaven. Dat moet samenlopen met de aanleg van een nieuw containerdok, het zogenaamde boomerangdok dat onder Doel komt te liggen. “Ik heb dit scenario zelf naar voor geschoven omdat het als voordeel heeft dat er veel containers op één locatie worden behandeld. Op die manier moeten er ook minder over de weg worden vervoerd maar kan er maximaal worden ingezet op binnenvaart.” Bovendien kan met dit scenario Doel behouden blijven en is de kans op een nieuwe procedureslag voor de rechtbank een pak kleiner. “Ik heb hetzelfde principe toegepast als bij het Oosterweeldossier”, legt Weyts uit. “We zijn eerst gaan praten met alle betrokken partijen, ook het actiecomité Doel 2020, en hebben pas daarna een plan opgesteld. In plaats van dat de actievoerders zeggen wat ze niet willen, zijn wij gaan vragen wat ze wél willen. Dat de haven moet kunnen groeien, stond echter buiten kijf. Vergelijk het met bergop fietsen: als je op de helling stopt, bol je automatisch achteruit. Zo is het ook met de haven. Als er geen groeiperspectief is, haken bedrijven af en boeren we economisch achteruit. Met het Oosterweeldossier zijn we er dankzij overleg uitgeraakt en ik hoop dat we hetzelfde bereiken met de havenuitbreiding.”