Eénrichtingsverkeer Glazenleeuwstraat wordt definitief 26 april 2018

Het college heeft beslist om het éénrichtingsverkeer in de Glazenleeuwstraat en Koben Geertsstraat een definitief karakter te geven. In december vorig jaar werd bij wijze van proefproject éénrichtingsverkeer ingevoerd in beide straten. Begin deze maand vond er een evaluatiemoment voor de inwoners plaats. Alle reacties werden gebundeld en besproken in de gemeentelijke verkeerscel, waar het project positief werd geëvalueerd. Er werden wel een aantal opmerkingen gegeven. Zo zullen in de Koben Geertsstraat de paaltjes verplaatst worden tot voorbij de inrit van Van der Linden Park. Er worden ook bijkomende parkeerplaatsen gerealiseerd, afgestemd op de gewijzigde verkeerscirculatie. In de Leon Labytstraat komt een achterontsluiting voor de Sint-Martinusschool zodat de leerlingen die met de fiets of te voet komen de straat kunnen vermijden. De verkeerslichtenregeling op het kruispunt wordt ook aangepast. In de Glazenleeuwstraat wordt het halfmaandelijks beurtelings parkeren behouden. De snelheid moet wel gemonitord worden. Van zodra die stijgt, wordt geschrankt parkeren ingevoerd. Dit heeft een snelheidsremmend effect. (PKM)