Eén ton cocaïne tussen lading bananen

De douane heeft in de haven ruim 1.000 kilo cocaïne gevonden in een zeecontainer die Nederland als bestemming had. De cocaïne zat verstopt in een container met bananen. De container was afkomstig uit Colombia. Nadat de drugs uit de container waren gehaald, werd deze uiteindelijk gelost bij een loods in de Nederlandse stad Zevenbergen. Hier verschenen drie mannen. Zij werden door de politie gearresteerd. Later werd nog een vierde verdachte aangehouden. Begin januari onderschepte de douane in de haven ook al 7.000 kilo cocaïne in een lading bananen. (PKM)