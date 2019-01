E-mailadres geen vereiste voor overschakeling op diftar Kristof Pieters

23 januari 2019

19u53 0 Beveren Ook wie geen computer of e-mailadres heeft moet zich kunnen aanmelden voor het nieuwe diftarsysteem. De afvalintercommunale Ibogem verontschuldigt zich voor een brief de deze week werd bezorgd aan alle inwoners waarin er enkel een digitale mogelijkheid werd geboden om zich te registreren.

Op 1 mei 2019 wijzigt het betalingssysteem van de gft-ophaling (groente-, fruit-, en tuinafval) in het werkingsgebied van Ibogem (Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht). In plaats van nog met labels te werken voor de lediging van de groene container, schakelt Ibogem over op het diftarsysteem. Diftar staat voor ‘gedifferentieerd tarief’ of simpelweg betalen voor het afval dat je produceert. De eerlijkste manier om diftar toe te passen, is om het aangeboden afval te wegen. De registratie gebeurt via een intelligente chip. De betaling gebeurt via de diftarrekening.

Om dit alles praktisch op te volgen, heeft Ibogem deze week een brief verstuurd naar alle inwoners om het e-mailadres op te vragen. “Door een interne communicatiefout staat in de brief niet hoe de mensen die geen computer of internet hebben, hun gegevens kunnen doorgeven”, erkent woordvoerster Maja Cools. “We erkennen deze fout en verontschuldigen ons daarvoor. Inwoners die hun gegevens niet via internet kunnen doorgeven, kunnen telefonisch contact opnemen met Ibogem via 03 253 16 64 en door de medewerker hun gegevens laten noteren.”

Het was niet de enige klacht die te horen was. Heel wat inwoners slaagden er niet in om zich te registeren en kregen een foutmelding. “Maar ook dat euvel is intussen van de baan”, laat Cools weten. Wellicht was de respons op sommige momenten iets te groot waardoor het systeem faalde. “Wie een foutmelding kreeg, moet het gewoon later nog eens proberen.”

Ibogem wil nog wel benadrukken dat het opgeven van een e-mailadres zowel voor de klant als voor Ibogem toch voordelen heeft in functie van de praktische opvolging (betalingsuitnodiging, statistieken).

Alle informatie over diftar gft vind je op http://www.ibogem.be.