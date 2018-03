Dynamisch bord waarschuwt voor filevorming op afrit 08 maart 2018

Er komt een dynamisch bord om de afrit Vrasene op de E34 beter te beveiligen. Dat heeft mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) laten weten op een schriftelijke vraag van parlementslid Koen Daniëls. Twee jaar geleden kreeg de afrit al een dubbele rijstrook voor het verkeer dat van Antwerpen komt en bovenop het viaduct werden verkeerslichten geplaatst. Ondanks alle maatregelen staat er tijdens piekmomenten nog steeds een file. Daarom komt er binnenkort een dynamisch bord in combinatie met een camera. De camera zal de rijsnelheden op de afrit meten en wanneer deze onder een 'drempel' zakt (als er met andere woorden stilstaand verkeer is) zal er op het bord een file-symbool worden weergegeven. Chauffeurs kunnen dan eventueel uitwijken naar de volgende afrit. Momenteel wordt het idee nog technisch verder uitgewerkt. De uitvoering van de werken is voorzien voor de maand april. (PKM)