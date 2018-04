Duo loopt 10 Miles in brandweerpak 27 april 2018

Twee brandweermannen van de Hulpverleningszone Waasland hebben op de Antwerp 10 Miles een uitzonderlijke prestatie neergezet. Het duo liep namelijk mee in volledige uitrusting, inclusief persluchtflessen op de rug.





Wesley Van Puymbroeck van de post Sint-Niklaas liep ten voordele van de vzw Pinocchio. Het Beverse korps was vertegenwoordigd door Bruno Moens. "Collega's van de brandweer Antwerpen liepen ook mee in uitrusting, maar niet met persluchtflessen en dat verschil voel je", zegt Bruno. "Zeker met het warme weer was het een zware beproeving."





