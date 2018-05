Duizenden programmaboekjes verdwenen FINANCIËLE ADERLATING VOOR COMITÉ PUITENSLAGERSFEESTEN KRISTOF PIETERS

03 mei 2018

02u48 0 Beveren De 40ste editie van de Puitenslagersfeesten is in mineur gestart. Een groot deel van de 17.000 programmaboekjes die huis-aan-huis bedeeld moesten worden, zijn om een onduidelijke reden zoek geraakt.

De organisatoren van de Puitenslagersfeesten hadden zich de start van hun jubileumjaar wel anders voorgesteld. De festiviteiten in de Onze-Lieve-Vrouwparochie gingen op 1 mei van start, maar een groot deel van de bevolking is hiervan niet op de hoogte omdat heel wat programmaboekjes niet verdeeld zijn geraakt. "We hebben in totaal 17.000 programmaboekjes laten maken", zegt Johnny Van Bogaert van het feestcomité.





Eerste keer

"Duizend daarvan houden we bij om na te sturen naar sponsors buiten Beveren of voor andere promotiedoeleinden. De rest zou huis-aan-huis verdeeld worden door een distributiefirma. Het was de eerste keer dat we met dit bedrijf in zee gingen en we hebben het ons al ferm beklaagd. Normaal moesten alle boekjes bedeeld zijn voor 24 april, maar we kregen enorm veel meldingen van mensen die deze week nog altijd niks hadden gekregen."





De distributiefirma zegt dat de boekjes verdeeld zijn en onderzoekt nu intern waar het fout is gelopen. De Puitenslagersfeesten zullen intussen met hun advocaat samenzitten en een dossier aanleggen van mensen die gemeld hebben geen programma te hebben ontvangen. "We vragen hiervoor de steun van de bevolking", vervolgt Van Bogaert. "Wie ons boekje niet heeft gekregen voor 24 april, kan dit melden via info@puitenslagers.be met vermelding van de straatnaam. Zo kunnen we bewijslast verzamelen. Omdat we voorlopig geen zicht hebben op hoeveel straten en wijken niet bedeeld werden, hebben we 10.000 nieuwe programmaboekjes laten maken. Dat is natuurlijk een zware financiële aderlating, maar we hebben geen keuze. We moeten onze engagementen tegenover de sponsors nakomen. Het gaat hier om onze belangrijkste bron van inkomsten naast de subsidie van de gemeente. Het staat nu al vast dat we dit verlies niet meer kunnen recupereren tijdens deze editie van de feesten." Normaal gezien zullen de nieuwe boekjes vandaag worden verdeeld, net op tijd voor het eerste van de twee feestweekends.





Naast de financiële kater zorgt deze situatie ook voor heel wat praktische problemen. "Zo hebben we nog maar bitter weinig inschrijvingen gekregen voor onze eerste editie van Koers op Rollen."





Wie geen programmaboekje heeft gekregen, kan de volledige feestkalender wel online bekijken via www.puitenslagers.be. Met optredens van onder meer Gene Thomas en Stoot! en vaste waarden als de openluchtfuif, de jaarmarkt en de Kids City is er voor ieder wat wils en dat nog tot en met 14 mei.