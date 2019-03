Duizenden leerlingen op pad voor grote lenteschoonmaak Kristof Pieters

12 maart 2019

17u38 0 Beveren De gemeenten Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht en afvalintercommunale Ibogem verenigen voor het vierde jaar op rij de krachten voor een grote lenteschoonmaak. Deze week trekken 5.600 leerlingen en 280 vrijwilligers de straat op om Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht zwerfvuilvrij te maken.

Zo’n 5.600 leerlingen uit 34 verschillende scholen (lager en middelbaar) plannen in de loop van deze week een opruimactie binnen een les milieu. Ze kammen de straten rond de school uit of een park in de buurt.

Op zaterdag 16 maart trekken zo’n 280 vrijwilligers uit verschillende verenigingen eropuit om hun wijk, plein of bos proper te maken. De vrijwilligersacties worden afgerond met een gezellig netwerkmoment.

De deelnemers gaan op pad met handschoenen, grijpstokken, restafvalzakken, PMD-zakken, glaskratten en grofvuilcontainers. In Kruibeke is het initiatief in handen van de jagersvereniging WBE-Kruitem en dat van 9 tot 12 uur. Kruitem zorgt voor vervoer van en naar de opruimplaatsen. Na afloop worden de deelnemers door de gemeente uitgenodigd voor soep en stokbrood in OC De Brouwerij. Elke geïnteresseerde is van harte welkom. Vorig jaar zamelden alle scholen en vrijwilligers samen 2.900 kg afval in, waarvan de helft nog kon gerecycleerd worden.