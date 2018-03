Duizenden leerlingen houden grote lenteschoonmaak 16 maart 2018

02u59 0

De gemeenten Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht en afvalintercommunale Ibogem bundelen voor derde jaar op rij de krachten voor een lenteschoonmaak. Deze week trekken 4.300 leerlingen en 260 vrijwilligers de straat op om de drie gemeenten zwerfvuilvrij te maken. Het gaat om leerlingen uit 31 verschillende scholen, zowel lager als secundair. Ze houden een opruimactie binnen een les milieu. Gisteren kamden onder meer de leerlingen van basisschool De Zonnepit uit Vrasene de straten rond de school uit. "In de week zijn het de scholen en komend weekend trekken zo'n 260 vrijwilligers van verschillende verenigingen eropuit om hun wijk, plein of bos proper te maken", zegt Maja Cools van Ibogem. "Jammer genoeg is het bittere noodzaak, want vorig jaar zamelden alle scholen en vrijwilligers samen 2.700 kilo afval in." (PKM)