Dubbelrichtingsfietspad op Zillebeek afgewerkt Kristof Pieters

30 november 2018

14u04 0 Beveren De aanleg van het dubbelrichtingfietspad op het kruispunt Zillebeek met de Elzenstraat liep vlotter dan gepland. Vanaf vanavond 18 uur is de verkeerssituatie er terug normaal.

Het einde van de werken was normaal pas geplant tegen 7 november maar de aannemer heeft een tandje bijgestoken waardoor het kruispunt vroeger dan gepland terug geopend kan worden voor het verkeer. Hierdoor moeten er geen lange omleidingen meer gevolgd worden.

Met het ontbrekend stuk fietspad ter hoogte van Zillebeek is een belangrijk knelpunt weggewerkt voor fietsers die pendelen tussen Beveren en Vrasene. Tot voor kort moesten ze de rijbaan kruisen wat

Om dit probleem om te lossen werd een ontwerp opgemaakt voor het doortrekken van het huidige dubbelrichtingsfietspad over het kruispunt met de Elzestraat. Het nieuwe fietspad heeft een breedte van 190 cm en werd aangelegd in beton. Het is afgescheiden van de rijbaan door een boordsteen van 20 cm en een goot van 30 cm. De rijbaan werd plaatselijk versmald naar 5 meter. Het gaat om een investering van 108.075 euro.