Drugssmokkel via bananendozen bestraft Nele Dooms

30 januari 2019

13u03 0 Beveren De Dendermondse rechter veroordeelde woensdag drie betrokkenen, waarvan één havenarbeider, bij drugssmokkel via de Waaslandhaven. Twee van hen kregen dertig maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en 8.000 euro boete, waarvan 6.000 euro met uitstel. De derde moet een werkstraf van 150 uur uitvoeren. De drie worden door de rechter schuldig bevonden aan invoer van cocaïne via bananendozen.

Het drietal werd opgepakt na feiten in de Waaslandhaven in de zomer van vorig jaar. Op camerabeelden was te zien hoe Levy V. en Xeno D. zich tot twee keer toe met een badge toegang probeerden te verschaffen tot een kaai in de haven. Vervolgens vond een ontmoeting plaats aan een tankstation verderop, waarop de derde beklaagde Olca B. er wel in slaagde het terrein te betreden.

“Er werden verschillende bananendozen overgeladen van de ene naar de andere container. De twee stonden naast elkaar. Het gaat om een zogenaamde switch off-techniek”, schetste de openbaar aanklager tijdens het proces. “Het drietal was op deze manier betrokken bij de invoer van drugs via de Waaslandhaven. We hebben de dozen echter nooit kunnen onderscheppen. De container was snel weg en blijkt onvindbaar. De beklaagden beroepen zich bovendien op hun zwijgplicht, zodat de echt kopstukken buiten spel blijven.”

Het drietal zelf bleef altijd ontkennen iets met de feiten te maken te hebben. Eén van hun advocaten, meester Sven Mary, was tijdens het proces zelfs met een bananendoos komen aandraven om de rechter te overtuigen dat de stelling van het parket absurd is. “Weeg zelf maar meneer de rechter”, klonk het. “Je zal zien dat dit te zwaar is om in recordtijd drugs van de ene container naar de andere te versassen. De rechtbank ging echter niet mee in die stelling en oordeelde de drie schuldig.