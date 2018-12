Drugslabo opgerold in aardbeienkwekerij Elf vrachtwagens nodig bij ontmanteling om alle producten en materiaal af te voeren Kristof Pieters

17 december 2018

17u00 2 Beveren De federale gerechtelijke politie heeft een groot drugslabo ontmanteld in een aardbeienkwekerij in de Varenstraat in Melsele. Het ging om een bijzonder groot labo, dat goed was voor een productie van enkele honderden liters amfetamines per dag. Bij de ontmanteling werden maar liefst elf vrachtwagens ingezet om alle producten en materiaal af te voeren. De 52-jarige aardbeiteler Herman V.O. is aangehouden.

De aardbeikweker is vermoedelijk in het drugswereldje gerold door zijn contacten met een Limburgse collega die intussen ook achter de tralies zit. De twee hadden zich al verdacht gemaakt door grote sier te maken met geld dat ze onmogelijk konden verdiend hebben met louter en alleen het telen van groenten en fruit. Ook in de omgeving van het tuinbouwbedrijf vond men het vreemd dat er vaak zoveel activiteit was, zelfs in kalmere periodes waarin er geen teelten waren.

De lokale politie van de zone Waasland-Noord had dit gesignaleerd aan de federale gerechtelijke politie van Oost-Vlaanderen die de zaak overnam en een groot onderzoek opstartte waarbij ook het telefoonverkeer werd afgeluisterd. Dit leidde uiteindelijk tot een inval begin deze maand. Op donderdag 6 december werd een huiszoeking uitgevoerd in de aardbeienkwekerij in de Varenstraat. De speurders vonden er twee bijzonder professionele druglabo’s en een opslagplaats voor producten en vaten met afvalproducten van drugsproductie. In het labo werd een grondstof voor amfetamines geproduceerd. Amfetamines worden gebruikt voor de aanmaak van speed.

Honderden liters per dag

Het C.R.U (Clan Lab Response Unit) was aanwezig bij de huiszoeking. “Volgens hen gaat het om een groot labo met een productie van wel enkele honderden liters per dag”, zegt parketwoordvoerster An Schoonjans. “Door de Civiele Bescherming zijn er in totaal elf vrachtwagens met producten en materiaal afgevoerd naar een afvalverwerkend bedrijf, waar het werd vernietigd.” Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) liet het aanwezige fruit en groenten onder bewarend beslag plaatsen en intussen werd het eveneens vernietigd omdat er mogelijk een contaminatie kon zijn met de giftige en chemische goederen die er lagen opslagen van het drugslabo. De productie van amfetamines is niet zonder gevaar. Daar komt onder meer zwavelzuur en zoutzuur voor aan te pas. Vooral het mengen van die stoffen is heel gevaarlijk. Er kunnen explosies ontstaan of giftige dampen vrijkomen. In deze loods waren er twee labo’s ingericht, wellicht voor de productie van twee verschillende soorten drugs.

“Makkelijke prooi”

De eigenaar van de kwekerij, de 52-jarige Herman V.O., werd opgepakt en door het parket voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde, die hem onder aanhoudingsmandaat plaatste. De raadkamer heeft zijn aanhouding intussen bevestigd.

Herman V.O. is een bekend gezicht in Melsele. Met zijn aardbeien stond hij regelmatig op markten rondom Antwerpen, maar ook op boerenmarkten in de eigen regio. Hij verhandelde nog maar enkele jaren zijn eigen teelt om er iets meer geld voor te krijgen. Hij trok hiervoor rond met een kraam met de naam van zijn dochter als merknaam. Herman wou vooral dat consumenten meer kennis kregen over de smaak en herkomst van aardbeien. Op de markt deed hij zijn best om dat uit te leggen aan de klanten. In een sector met bijzonder lage prijzen en torenhoge concurrentie was het echter niet makkelijk om het hoofd boven water te houden.

Volgens burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V), zelf altijd actief geweest als landbouwer, zijn net deze mensen een makkelijke prooi voor drugsfabrikanten. “De voedselprijzen zijn veel te laag en supermarkten voeren de druk vaak nog op, maar het zijn de boeren die hier de dupe van zijn. Als er dan mensen komen zwaaien met veel geld zijn er altijd die zich laten verleiden. Voor het drugsmilieu zijn al die grote loodsen op afgelegen plaatsen natuurlijk ideaal. Ik vrees dan ook dat het niet de laatste keer zal zijn dat er een labo of plantage wordt aangetroffen bij een land- of tuinbouwbedrijf.”