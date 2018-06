Droogte zorgt voor kleine brandjes 28 juni 2018

De voorbije dagen kreeg de hulpverleningszone Waasland meerdere oproepen voor kleine gras- en bermbrandjes. Uiteraard zit de droogte, maar ook onvoorzichtigheid of zelfs opzet daar voor veel tussen. Maandagavond moest de brandweer uitrukken naar Vesten in Beveren. Een kleine hoeveelheid droog gras was daar om ongekende reden beginnen smeulen. Het vuur was in een mum van tijd gedoofd. Dinsdag werd de brandweer opgeroepen naar de hoek van de Kouterstraat met de Gasthuisstraat in Temse. Daar zagen getuigen rook uit een rioolputje komen. Het bleek te gaan om bladeren die vuur hadden gevat nadat er een brandende sigaret in het putje werd gegooid. Dinsdagavond werd melding gemaakt van een grasbrand in het parkje aan de Lesseliersdreef in Beveren. Een redelijke hoeveelheid gemaaid gras had er om ongekende reden vuur gevat. (PKM)