In de hoofdzetel van de Vlaamse Judofederatie in Zele vonden recent de examens plaats voor zwarte gordel 1e Dan. Na een intensieve voorbereidingsperiode slaagden Wim Van Esbroeck, Aaron Van Steenlandt en Dieter De Schepper glansrijk in het examen. Judoclub Beveren telt dus voortaan drie nieuwe zwarte gordels.





