Drie zwaargewonden na crash op rotonde R2 BERUCHT ZWART PUNT VERDWIJNT VOLGENDE MAAND KRISTOF PIETERS

26 februari 2018

02u27 0 Beveren De beruchte rotonde aan de verkeerswisselaar Waaslandhaven-Noord heeft de reputatie van zwart punt nog maar eens alle eer aan gedaan. Zaterdagavond crashte een Seat met drie jonge Nederlanders aan boord. Ze werden door de brandweer bevrijd en met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De voorbije jaren vielen er op deze plek al heel wat doden.

Volgende maand verdwijnt de rotonde en komt er een brug met verkeerslichten in de plaats.





Het ongeval gebeurde zaterdagavond rond 21.15 uur. Een Seat met drie jonge Nederlanders kwam van de Sint-Antoniusweg uit de richting van Doel gereden. Ter hoogte van de zwevende rotonde boven de R2 verloor de chauffeur de controle over zijn wagen. Die botste tegen de betonnen jersey van de rotonde. De brandweer en verschillende medische diensten snelden ter plaatse en moesten de chauffeur en een passagier op de achterbank uit de auto bevrijden. De tweede passagier vooraan zat niet gekneld. De brandweer moest de auto openknippen om de slachtoffers uit het zwaar gehavende wrak te kunnen halen. Alle drie werden ze met zware verwondingen naar het Jan Palfijnziekenhuis in Merksem overgebracht.





Het is niet de eerste keer dat op deze plek een zwaar ongeval gebeurt. De afgelopen jaren vielen er al verschillende doden en zwaargewonden.





Meerdere doden

In 2016 verongelukte er een motorrijder, een 46-jarige Poolse man uit Zwijndrecht, en zijn passagier, een 19-jarige Pool uit Antwerpen. Ze botsten met hun Harley Davidson frontaal tegen de betonnen rand van de rotonde. Een jaar voordien liet een motorrijder ook al het leven op deze plek. De man maakte deel uit van een groep van een 12-tal motorrijders uit de rand rond Brussel. Het ongeval gebeurde toen ze de rotonde van de R2 wilden opdraaien. En in 2013 kwam de 39-jarige Tanja De Cock om het leven. Ze zat als passagier in een wagen die tegen de boordsteen van de rotonde knalde en over de kop ging.





Lijst zwarte punten

De zwevende rotonde staat dan ook al een hele tijd in de lijst met zwarte punten. Het is daarom dat er momenteel volop wordt gewerkt aan een heraanleg. De werken zijn al ver gevorderd. Er ligt al een nieuwe centrale brug die de rotonde moet vervangen. Net komende week gaan de werken een nieuwe fase in. Dan zal het wegennet van en naar de verkeerswisselaar worden aangepakt. Er wordt grote hinder verwacht omdat er heel wat omleidingen moeten gevolgd worden.





Bovendien wordt de R2 zelf van 23 tot 26 maart volledig afgesloten voor het verkeer voor de sloop van de oude bruggen. In de plaats komt één brede centrale brug. Het zogenaamd Hollands complex telt tweemaal 3 rijstroken en een pechstrook. Aan beide zijden van de nieuwe brug zullen de viertakskruispunten door middel van verkeerslichten worden gestuurd. Dit zou ook een positieve invloed moeten hebben op de veiligheid van dit knooppunt.