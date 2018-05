Drie weken zonder filestress voor de klas KONINKLIJK ATHENEUM TEST ALTERNATIEF VERVOER UIT KRISTOF PIETERS

29 mei 2018

02u47 0 Beveren Het personeel van het Koninklijk Atheneum mag alternatieve vervoersmiddelen testen, waaronder allerhande fietsen en openbaar vervoer. De provincie staat in voor het materiaal én de pechverhelping. "Gedaan met twee uur in de file staan."

Het Koninklijk Atheneum is één van de twaalf geselecteerde kandidaten voor het project 'De testkaravaan' van de provincie Oost-Vlaanderen. De Testkaravaan biedt gratis alternatieve vervoersmiddelen aan, die personeelsleden van bedrijven of instellingen drie weken kunnen uittesten. "Het aanbod bestaat uit 42 elektrische fietsen, acht speed pedelecs (een elektrische fiets die snelheden haalt tot 45 km/uur), vijf plooifietsen, drie fietskarren en drie elektrische bakfietsen. Daarnaast bieden we coupons aan om gebruik te maken van het aanbod van De Lijn of NMBS, Trapido, Max Mobiel, Blue Bike,...", gedeputeerde Peter Hertog. "De provincie zorgt ook voor de verzekering en pechverhelping voor de fietsen."





Het KA stelde zich kandidaat omdat de school te kampen heeft met een mobiliteitsprobleem. "Dan gaat het vooral om parkeergelegenheid", zegt directrice Kathleen Thomassen. "We hebben 53 parkeerplaatsen voor 150 personeelsleden. Recent is de blauwe zone in de omgeving nog uitgebreid. Het is dus zoeken naar een plaatsje. Sommige leerkrachten komen al om half acht naar school om toch maar een parkeerplaats te hebben. We hopen dan ook dat met dit project wat meer personeelsleden de wagen zullen thuislaten."





Twee uur file

Peter Dillen, leerkracht Nederlands, zal drie weken één van de speed pedelecs mogen uittesten. "Ik ben benieuwd naar het resultaat", zegt Peter. "Ik woon in Deurne en moet dus elke dag door de Kennedytunnel. Vooral de terugweg, als ik stop om half vijf, gaat tergend traag. Ik doe er soms anderhalf tot twee uur over door de ellenlange files aan de tunnel en op de ring. Met een gewone fiets ben ik hier op een uur en een kwartier, maar met zo'n speed pedelec moet dat op een half uur mogelijk zijn. Ik heb al een paar keer gedacht aan de aankoop van een elektrische fiets, maar het blijft een investering. Zo'n speed pedelec kost al snel 3.000 euro. Daarom ben ik enorm blij dat we met dit project zo'n alternatieven eens kunnen uitproberen", vertelt Peter.





Hoge verwachtingen

In onze regio nemen ook het bedrijf SBE uit Sint-Niklaas en de Scholengemeenschap Sint-Nicolaas deel aan de Testkaravaan.





Bij het Koninklijk Atheneum zijn de verwachtingen alvast hoog gespannen. "Wie nadien definitief voor de fiets kiest, komt trouwens ook in aanmerking voor een fietsvergoeding", zegt Kathleen Thomassen nog.