Drie weken schaatspret onder de kerktoren: “Eindejaarscadeau aan onze inwoners” Grote Markt wordt opnieuw omgetoverd tot feeëriek winterdorp Kristof Pieters

13 december 2018

15u52 0 Beveren Van zaterdag 15 december tot en met zondag 6 januari wordt de Grote Markt in Beveren opnieuw omgetoverd tot een feeëriek winterdorp, met de ijspiste als centrale ontmoetingsplaats. Ook dit jaar houdt het gemeentebestuur de toegangsprijs bewust laag: “We beschouwen de ijspiste een beetje als een eindejaarscadeau voor onze inwoners”, zeg schepen van Feestelijkheden Raf Van Roeyen.

Met een bezoekersaantal van meer dan 263.000 schaatsers bewijzen de vorige edities dat de inwoners dat geschenk heel hard weten te appreciëren. 263.000 schaatsers, dat betekent een jaarlijks gemiddelde van 16.500 bezoekers. “Dat bezoekersaantal willen we uiteraard ook dit jaar halen”, zegt projectcoördinator Erik Apers. “Maar om dat te realiseren, speelt het weer een cruciale rol.”

Omdat de ijspiste niet overdekt is, spelen de weersomstandigheden een belangrijke factor. Toch kiest Beveren bewust voor een schaatsbaan in openlucht. “De sfeer is veel beter en veel natuurlijker dan in een overdekte schaatsbaan”, vindt schepen Raf Van Roeyen (CD&V). “Bovendien is de ijspiste vrij groot, wat overdekken een dure aangelegenheid maakt.

Ondanks het ontbreken van een overkapping, wordt de maximumcapaciteit meer dan eens bereikt. Een overkapping betekent dus niet per definitie meer schaatsers. Meer nog: bij hevige sneeuwval moeten heel wat overdekte pistes sluiten omdat de constructie het gewicht van de sneeuw op het dak niet aankan. Dus ook aan een overdekte piste zijn risico’s verbonden.”

Uiteraard zou de Beverse ijspiste niet volledig zijn zonder winterbar. Ook dit jaar wordt de ijspiste geflankeerd door winterbar ‘Den Uitschuiver’. Drie eetkramen en een lunapark vervolledigen het plaatje. Op 21, 22 en 23 december komt daar ook nog een half overdekte kerstmarkt bij.

Met een oppervlakte van 720 vierkante meter is de Beverse ijspiste de grootste in het Waasland. De aparte kinderpiste van 120 vierkante meter blijft behouden. In de eerste week worden bijna 4.200 kinderen verwacht. Zij vertegenwoordigen quasi alle Beverse scholen (maar liefst 28 scholen), maar ook drie scholen uit aangrenzende gemeenten komen langs. Veertig vrijwilligers staan klaar om alles in goede banen te leiden. Daarnaast kunnen de schaatsers gebruik maken van maar liefst 900 paar schaatsen. Voor de allerkleinsten werden 50 paar bobskates vernieuwd en het assortiment schaatshulpjes uitgebreid. De legendarische zeehondjes krijgen dit jaar het gezelschap van pinguïns. Zij begeleiden de allerkleinsten bij hun eerste stapjes op het ijs.

Ruim animatiepakket

Een groot aandeel in het succes van de ijspiste is het ruime animatiepakket. CM en Eskabee zijn opnieuw van de partij. Dance On Ice wordt uitgebreid tot twee edities en ook Radio Beverland stemt met de Kerst Top 30 en de Top 100 van 2018 zijn programmatie helemaal af op de ijspiste. Het programma wordt verder aangevuld met andere vaste waarden zoals Kids On Ice, Happy Hour enzovoort. Nieuw dit jaar is dat ook ‘Den Uitschuiver’ uitpakt met een animatieprogramma. Op verschillende avonden is er live muziek en/of een dj en kan je er terecht voor een uitgebreid muzikaal programma van Ierse folk- en accordeonmuziek tot après ski.

Tarieven onveranderd

De tarieven blijven ten opzichte van vorig jaar onveranderd. 5 euro per schaatsblok (10 tot 13.30 uur, 14 tot 17.30 uur en 18 tot 21.30 uur). Tussen de schaatsblokken sluit de ijspiste telkens een half uur zodat de piste kan geruimd worden en de kwaliteit van het ijs verzekerd is. De huur van de schaatsen is in de prijs inbegrepen. Voor een kaart met 5 beurten betaal je 20 euro en daarnaast zijn er ook tal van andere promoties waarbij het schaatsen nog goedkoper wordt. Andersvaliden, 55+’ers en vrijetijdspashouders betalen slechts 3 euro. Kinderen tot 5 jaar schaatsen gratis mits begeleiding van een volwassene. Ook jarigen krijgen gratis toegang.

Voor de huur van een locker betaal je 1 euro. Het invoeren van de lockers heeft het aantal diefstallen vorig jaar sterk teruggedrongen. De ijspiste sluit traditioneel af met de Nieuwjaarsdrink voor de bevolking op zondag 6 januari. Van 16 tot 18 uur nodigt het gemeentebestuur alle inwoners uit om samen met vrienden, familie en buren te klinken op het nieuwe jaar. Er wordt getrakteerd op een hapje, een drankje en animatie.