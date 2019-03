Drie voertuigen beschadigd bij aanrijding in Dijkstraat Kristof Pieters

15 maart 2019

13u27 0 Beveren Op het kruispunt van de Dijkstraat met de Gaverlandwegel in Melsele kwam het vrijdagochtend omstreeks 9 uur tot een aanrijding tussen een minibusje en een personenwagen. Er vielen geen gewonden maar er was flink wat blikschade.

De bestuurder van een Volkswagen Polo wou de Dijkstraat komende uit de Gaverlandwegel inrijden. Hij merkte daarbij een Opel te laat op. Die laatste reed in op de Polo die op zijn beurt tegen een geparkeerde Renault Trafic terecht kwam die blikschade opliep. Er vielen geen gewonden maar de Volkswagen en het Opel minibusje raakten wel zwaar beschadigd en moesten getakeld worden. De brandweer kwam ter plaatse voor het opruimen van de rijbaan. Er was tijdelijk lichte verkeershinder in de Dijkstraat.