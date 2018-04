Drie dagen 'feest' van Europese marktkramers 05 april 2018

Fiesta Europa, het gekende bonte gezelschap van rondtrekkende internationale marktkramers, houdt voor het zevende jaar op rij drie dagen halt in Beveren. Dit keer palmen ze de Grote Markt in van vrijdag 6 april tot en met zondag 8 april. Uit alle hoeken van Europa komen de marktkramers met hun streekproducten en specialiteiten. Nieuw dit jaar is de avondmarkt op 6 april: die avond kunnen de bezoekers tot minimaal 22 uurs genieten van alle lekkers en moois. Traditioneel zorgen de initiatiefnemers van Fiesta Europa ook voor sfeer buiten de kraampjes. Op het ruime terras kunnen de bezoekers genieten van livemuziek terwijl ze zich tegoed doen aan natjes en droogjes uit alle windstreken. Ook aan de kleinste bezoekertjes wordt gedacht: voor een democratische prijs kunnen zij de hele dag naar hartenlust spelen in het bewaakte kinderdorp, waar onder andere springkastelen en een Clix-zone voor hen klaarstaan. Meer info: www.fiestaeuropa.eu





