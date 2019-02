Drie chauffeurs onder invloed bij alcoholcontrole



25 februari 2019

In de nacht van zaterdag op zondag heeft de verkeersdienst van de politie Waasland-Noord op twee plaatsen in de zone alcoholcontroles uitgevoerd. 77 bestuurders werden gecontroleerd. Drie ervan reden onder invloed van alcohol. Van twee bestuurders is het rijbewijs ingehouden voor zes uur, een derde bestuurder was zijn rijbewijs voor drie uur kwijt.