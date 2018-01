Drankje na bezoek, schuilen bij gifwolk FORT LIEFKENSHOEK KRIJGT NIEUWE CAFETARIA VAN 1 MILJOEN EURO KRISTOF PIETERS

02u55 0 Kristof Pieters Het nieuwe horecagebouw komt op dit grasveld en zal uitkijken op de kazematten van het fort. Beveren Nog dit jaar wordt de eerste steen gelegd van een gloednieuw horecatrefpunt in het bezoekerscentrum Fort Liefkenshoek. Daarvoor is één miljoen euro uitgetrokken. Het gebouw moet uitgerust worden met heel wat extra veiligheidsvoorzieningen door de nabijheid van chemische bedrijven. Dankzij koolstoffilters kunnen bezoekers er schuilen bij een gifwolk.

Het belevingscentrum Fort Liefkenshoek krijgt jaarlijks meer dan 13.000 bezoekers over de vloer, maar grote groepen kunnen er nu niet terecht voor een drankje of hapje. De huidige horecazaak in het poortgebouw biedt slechts plaats aan 35 personen. Het nieuwe horecagebouw komt naast het oude kruitmagazijn aan de achterkant van het fort. Al van bij de opening van het belevingscentrum was het de bedoeling om een nieuw horecatrefpunt te bouwen, maar het ontwerp moest afgeslankt worden door het hoge prijskaartje. "In plaats van 150 bezoekers kunnen er nu 100 bezoekers binnen zitten, maar dat lijkt ons meer dan voldoende", zegt schepen van Toerisme Dominique Tielens (N-VA). "In de cafetaria kunnen 70 bezoekers zitten en in vergaderzaal is er plaats voor 30 personen. Op het terras kunnen in de zomer nog eens 80 bezoekers zitten", aldus Tielens.





"Dat de prijs zo hoog oploopt, heeft ook te maken met de extra veiligheidsvoorzieningen die ons worden opgelegd. Door de onmiddellijke nabijheid van verschillende chemische bedrijven moeten bezoekers er veilig kunnen worden opgevangen bij calamiteiten. Als er bijvoorbeeld een gifwolk zou ontsnappen, kunnen mensen er worden opvangen dankzij actieve koolstoffilters die de lucht zuiveren. Ze kunnen er dan enkele uren verblijven tot het gevaar geweken is of de hulpdiensten gearriveerd zijn. Het horecatrefpunt zal dus een tweeledige functie hebben. Het gebouw is in de eerste plaats bedoeld voor een hapje en drankje maar tegelijk heeft een veiligheidsfunctie."





Kristof Pieters Een simulatie van het nieuwe horecatrefpunt.

Waterbus

De gemeente heeft op de begroting van dit jaar een half miljoen euro uitgetrokken en volgend jaar nog eens hetzelfde bedrag. "We willen in het najaar de eerste steen leggen en volgend jaar zou dan de opening volgen", vervolgt Tielens. "We gaan het horecatrefpunt niet zelf uitbaten maar in concessie geven. We denken dat er zeker voldoende potentieel is want tegen Pasen volgend jaar zou de nieuwe veerverbinding met Lillo opgestart worden en ook de waterbus krijgt er een halte. Werknemers van omliggende bedrijven zullen ongetwijfeld ook gebruik maken van het horecatrefpunt. Dat doen ze nu trouwens al. De vergaderzaal kan dan weer door bedrijven zelf gehuurd worden."





Als de werken klaar zijn, krijgt het oude horecapunt in het poortgebouw een nieuwe functie. "Een precieze bestemming is er nog niet maar we denken aan een polyvalent zaaltje", zegt schepen Tielens.





Fietsverhuurpunt

"In maart of april gaan we op het Fort Liefkenshoek ook van start met een fietsverhuurpunt. Er komen twee fietsboxen waar bezoekers terecht kunnen om een fiets te ontlenen voor een rondrit in de haven en de natuurgebieden."