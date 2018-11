Drank gestolen bij inbraak in school Kristof Pieters

05 november 2018

Dieven hebben zaterdagavond ingebroken in de gemeenschapsschool Wonderwijs in de Poerdam in Haasdonk. Er werd drank gestolen. Diezelfde avond probeerden dieven ook in te breken in de supermarkt in de Perstraat. Een alerte buurtbewoner verwittigde de politie. De politie kwam ter plaatse en deed nazicht in de buurt. Ze vond de goederen terug die eerder die avond gestolen waren in een school.