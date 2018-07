DP World verwelkomt Zwitserse containertrein 28 juli 2018

02u34 0

DP World heeft op zijn terminal in Doel de eerste rechtstreekse containertrein uit Zwitserland mogen verwelkomen. Met een reistijd van amper een nacht is dit een snelle en efficiënte manier om het groeiend aantal scheepscontainers op de terminal af te handelen. Dat is een forse tijdswinst tegenover de binnenvaart, die zo'n 7 tot 9 dagen nodig heeft richting Bazel, afhankelijk van de operator en tussenstops. Omgekeerd duurt de reis naar Doel zo'n 4 tot 5 dagen. De trein rijdt tweemaal per week gedurende de nacht en kan zo'n 90 containers vervoeren. (PKM)