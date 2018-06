DP World opent vanaf juli empty depot 's nachts 29 juni 2018

Ruim een jaar na de nachtopening van de Antwerp Gateway-terminal opent DP World nu ook zijn empty depot tijdens de nacht. Vanaf maandag 2 juli kunnen de eerste lege containers 's nachts geladen en gelost worden op 'Empty Depot Services'. Tot nu was het depot enkel op weekdagen geopend van 5 tot 21.30 uur. Een beperkt aantal lege containers kon tijdens de nacht afgehaald worden op de terminal zelf, zodat transporteurs het afzetten van een volle container konden combineren met het ophalen van een lege. Vanaf 2 juli zullen truckers dus ook 's nachts rechtstreeks op het empty depot terecht kunnen voor zowel het laden als lossen van lege containers. "Gezien de recordvolumes in de haven, is het moment aangebroken dat nu ook de andere logistieke spelers in de keten het voorbeeld gaan volgen," zegt CEO Rob Harrison. Door de nachtopeningen wil men zoveel mogelijk wegverkeer spreiden.





(PKM)