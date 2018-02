DP World ontvangt Cosco Shipping Aries CONTAINERSCHIP VAN 400 METER LANG EN 59 METER BREED ZAL IN 36 UUR GELADEN EN GELOST WORDEN KRISTOF PIETERS

28 februari 2018

02u56 0 Beveren Groot, groter, grootst. Gisteren werd de Cosco Shipping Aries geladen en gelost aan het Deurganckdok in Doel. Met een capaciteit van 20.000 containers is dit het grootste schip dat DP World tot nog toe mocht ontvangen. Het schip van 400 meter lang en 59 meter breed is aan haar maiden voyage bezig. DP World moest de walkranen verhogen om deze gigantische schepen te kunnen ontvangen.

Aan de overkant van het Deurganckdok, bij MPET, worden al een tijdje megaschepen geladen en gelost, maar voor DP World was het gisteren de allereerste keer dat ze een schip mochten ontvangen met een capaciteit van 20.000 containers. De eer was voor de Aries, één van de zeventien nieuwe gigantische schepen van het Chinese Cosco Shipping. Het schip behoort tot de grootste ter wereld en is maar liefst 400 meter lang en 59 meter breed. Het schip heeft een laadvermogen van 197.500 ton en er kunnen 23 rijen containers naast elkaar gestapeld worden. Dit is het equivalent van vier voetbalvelden, maar dan wel met de hoogte van een flatgebouw.





Op 19 januari begon de Cosco Shipping Aries aan haar maiden voyage. Het schip heeft als thuishaven Hong Kong en voer vanuit Shanghai, via Ningbo en Singapore naar Piraeus, Rotterdam, Hamburg en Antwerpen.





Kranen verhogen

Het schip zal aan het Deurganckdok in amper 36 uur tijd geladen en gelost worden. DP World moest het voorbije jaar heel wat investeren om deze megaschepen te kunnen ontvangen. Zes kranen kregen een groeischeut. "Er werd enkele meters aan toegevoegd", zegt technisch directeur Jef Lambrechts. "Dat was een hele operatie. Op één dag tijd moest een kraan worden gelift en werd er een tussenstuk aan toegevoegd om ze hoger te maken. We hebben ook twee nieuwe kranen aangekocht van 52 meter hoog, die tot 25 rijen containers breed kunnen laden en lossen. Er is dus nog wel een beetje marge, maar veel is het niet. We weten niet waar het ooit zal stoppen."





Aan- en afvoer verspreiden

Volgens havenschepen Marc Van Peel is er geen limiet te voorspellen. "Op nog geen 10 jaar tijd is de capaciteit verdubbeld van 10.000 tot 20.000 containers. Het gaat tegenwoordig enorm snel." Zo'n massa containers moet natuurlijk nadien ook nog weggewerkt worden en wellicht zijn daar de limieten veel sneller bereikt. Dat beseft ook Antwerps burgemeester Bart De Wever. "Daarom is het zo belangrijk dat de weginfrastructuur wordt aangepakt en ben ik enorm opgelucht dat er eindelijk een schop in de grond is gezet voor de Oosterweelverbinding." Rob Harrison, CEO van DP World, benadrukt dat niet alle containers meteen de baan op gaan. "Een deel wordt verder vervoerd via binnenschip of trein en bovendien proberen we de aan- en afvoer zoveel mogelijk te spreiden. Daarom dat de terminal sinds kort ook 's nachts open is voor vrachtwagens."