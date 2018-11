DP World investeert 200 miljoen in uitbreiding terminal Deurganckdok Kristof Pieters

14 november 2018

16u28 1 Beveren DP World gaat de komende jaren fors investeren in de uitbreiding van de capaciteit van de Antwerp Gateway terminal aan het Deurganckdok. De terminal moet met ruim een derde vergroten om aan de verwachte groeiprognoses te kunnen voldoen.

Met de uitbreiding wil DP World de capaciteit van de huidige 2,5 miljoen containers opvoeren naar 3,4 miljoen stuks tegen 2023. Het gaat om een investering van 197 miljoen euro. Opmerkelijk is wel dat het niet gaat om een uitbreiding in oppervlakte, want DP World heeft al elke beschikbare vierkante meter benut. “We zoeken nu constant nieuwe manieren om de capaciteit van onze terminal te vergroten. In het ideale scenario zien we extra ruimte om uit te breiden en de terminal te vergroten. Maar door plaatsgebrek zetten we volop in op verdere optimalisering”, zegt CEO Rob Harrison. Concreet zal er vooral geïnvesteerd worden in automatische stapelkranen. “Daarmee kunnen we de containers hoger stapelen en is er ook minder ruimte nodig tussen de rijen containers”, vult woordvoerder Kris Thieren aan. “De bestaande ruimte laat toe om de capaciteit op te voeren met bijna 1 miljoen containers. Dan zitten we wel aan het plafond.”

Momenteel liggen er plannen op tafel om extra containerbehandelingscapaciteit te creëren in het havengebied, maar de regering moet hiervoor het licht nog op groen zetten. In het voorkeurscenario komt er een extra containergetijdendok langs de kant van MPET. Er zou dan een volledige herschikking komen van de terminals aan het Deurganckdok, waardoor DP World extra terreinen krijgt. De investeringen die nu op stapel staan, dienen om deze periode te overbruggen. De bijkomende capaciteit zal extra tewerkstelling met zich meebrengen in de vorm van straddle carrier chauffeurs en techniekers om de geautomatiseerde terminal te ondersteunen.

Naast de investeringen in infrastructuur, trekt DP World ook volop de kaart van de digitalisering waardoor de hele logistieke keten sneller kan verlopen. “We geloven dat digitalisering de volgende bouwsteen is in de verdere ontwikkeling van Antwerpen als wereldhaven en DP World wil hier het voortouw nemen”, zegt Harrison nog.