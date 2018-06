DP World gaat start-ups in innovatieve logistiek ondersteunen 22 juni 2018

Containerbehandelaar DP World wil het onderzoek naar innovatieve oplossingen in de logistieke keten stimuleren. Daarom is er een samenwerking afgesloten met 'imec' voor het programma rond 'Logistiek, Mobiliteit en Slimme Steden'. DP World zal coaching, sectorkennis, expertise en financiële steun aanbieden in ruil voor toegang tot de laatste nieuwe technologieën en ontwikkelingen. Concreet worden start-ups ondersteunt bij het naar de markt brengen van hun idee. Andere partners in het programma zijn onder meer Bpost, Belfius, Brussels Airport en de Universiteit Antwerpen, stuk voor stuk spelers met veel ervaring en een groot logistiek netwerk in België. (PKM)