DP World biedt personeel leasefiets aan Kristof Pieters

31 januari 2019

16u53 0 Beveren Bedienden en havenarbeiders in vast dienstverband bij containerbehandelaar DP World kunnen vanaf dit jaar een fiets leasen. Met het fietsplan hoopt de terminaluitbater enerzijds medewerkers op een actieve manier naar het werk te krijgen en anderzijds een oplossing te bieden voor de fileproblematiek in de Waaslandhaven.

Op de infosessies kwamen al zo’n 150 geïnteresseerden opdagen, goed voor een vijfde van het personeelsbestand. Eerder bleek uit een rondvraag dat heel wat medewerkers openstaan voor alternatieven om naar het werk te komen. In de bikebus van leasingpartner B2Bike konden ze dinsdag en woensdag 20 verschillende fietsmodellen uitproberen.

Met het fietsplan wil DP World een bijdrage leveren aan duurzame mobiliteit in de haven. “Als werkgever willen we een totaalpakket aanbieden dat de gezondheid en de conditie van onze medewerkers bevordert, en waarmee ze bovendien op een duurzame manier op het werk geraken,” zegt Suzanne Kwanten, milieucoördinator van DP World Antwerp. Niet enkel de bedienden en arbeiders, maar ook havenarbeiders in vast dienstverband kunnen intekenen op het fietsplan. “Dat ook havenarbeiders een fietsplan aangeboden krijgen, is een mijlpaal in de sector,” zegt Johan De Mulder van leasingpartner B2Bike.

De medewerkers kunnen kiezen uit een ruim aanbod van leasingfietsen, van speed pedelecs tot e-bikes en sportfietsen. “We gaan voor een maximaal aanbod om op de noden van iedere medewerker in te kunnen spelen. We hopen hierdoor zoveel mogelijk collega’s te kunnen overtuigen,” vervolgt Suzanne Kwanten. “Elke fiets is aangepast voor gebruik op de openbare weg. Omdat veiligheid primeert, moeten fietsende medewerkers een helm en een fluohesje dragen. Wie een speedbike wil leasen, moet ook eerst een opleiding volgen. Voor pech onderweg kunnen ze een beroep doen op een bijstandsverzekering, en voor onderhoud kunnen ze terecht in de verschillende B2Bike fietswinkels verspreid in Vlaanderen.”