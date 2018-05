Dorpsdichter Geert Colpaert brengt poëtische aanklacht 25 mei 2018

02u42 0 Beveren In ontmoetingscentrum De Doolen is gisteren de nieuwe Dorpsdichter van Doel voorgesteld.

Geert Colpaert (62) is geboren in Sint-Niklaas en was er jarenlang aan de slag als leerkracht Nederlands. Hij is intussen op pensioen, maar tijdens zijn loopbaan trok hij geregeld met de klas naar Doel. "Ik heb zelfs één keer het volledige leerkrachtenkorps meegekregen naar hier", vertelt hij. "Voor mij is Doel een metafoor voor wat er allemaal in de wereld verkeerd gaat. De kloof tussen superrijken en armen wordt groter en alles wat klein is, wordt gewoon platgewalst", zegt Colpaert.





Poëzie-evenement

"Ik wil dit door middel van poëzie aanklagen, maar ik ga meer doen dan alleen gedichten schrijven. Ik plan ook verschillende activiteiten om mensen naar Doel te lokken. Zo kunnen ze met eigen ogen zien hoe het hier gesteld is. Tot slot is het ook de bedoeling om een toneelstuk te schrijven en op te voeren. Het wordt een fictief verhaal, maar met heel wat politieke knipogen", gaat hij verder. Colpaert is de vierde dorpsdichter van Doel, na Mark Meekers (2007-2009), Frank De Vos (2009-2011) en Hilde Vancauteren (2011-2013) en na een intermezzo met Dorpstekenaar Jeroen Janssen. Colpaert is vooral bekend van zijn roman 'Het boek der ontwenning', maar werkte ook als scenarist voor televisie. De eerste activiteit wordt een gratis poëzie-evenement op vrijdag 22 juni in De Doolen (PKM)