Dorpsburgemeester wil markt nieuw leven inblazen KOEN MAES ROEPT OOK BEVOLKING OP OM TE KOMEN 'MARKTEN' KRISTOF PIETERS

05 april 2018

02u57 0 Beveren Dorpsburgemeester Koen Maes gaat zijn verkiezingsbelofte waarmaken. Hij beloofde zijn dorpsgenoten een herleving van de markt en ging op eigen houtje op zoek naar marktkramers die zich willen engageren.

Koen Maes werd in juli vorig jaar verkozen tot burgemeester-voor-een-jaar tijdens de Dorpsfeesten in Melsele. Tijdens zijn inhuldigingsspeech droomde hij luidop van een bloeiende zaterdagmarkt op het Kerkplein en die verkiezingsbelofte gaat hij nu waarmaken. "De zaterdagse markt in Melsele is de laatste jaren slechts een flauw afkooksel van wat het ooit geweest is", legt Koen uit. "Het is zelfs geen officiële markt meer, want daarvoor zijn acht kramen nodig. Ik vind dat bijzonder jammer, want een markt is in de eerste plaats een sociaal gebeuren. Het is daar waar mensen een babbeltje komen slaan. Het is een traditie die niet verloren mag gaan. Mijn droom is om hier terug meer kramen te krijgen en vooral dat er meer volk op zaterdag komt 'markten'."





Koen Maes deed een oproep op Facebook en kreeg al snel gehoor. "Via de marktleider van Beveren ben ik in contact gekomen met een Facebookgroep van marktkramers. Ik kreeg intussen al bevestiging van twee marktkramers dat ze het eens willen uitproberen. Momenteel staan er op zaterdag enkel iemand met groenten en fruit, een kraam met gebraden kippen en een hamburgerkraam. Daar komen nu twee kramen bij. We moeten ook meer mensen op de been krijgen om de markt te bezoeken."





Ine Lemmens pikte het idee mee op. "Ik vond het een supertof initiatief, dat op verschillende vlakken belangrijk kan zijn voor Melsele. Maar ik denk dat we ook het concept van de markt moeten veranderen. Mensen gaan vandaag de dag op zoek naar meerwaarde en beleving. Misschien moet we dus gaan voor een ander soort kramen met een origineler en unieker aanbod."





Wekelijkse pop-upmarkt

Concreet denken Koen en Ine aan een wekelijkse pop-upmarkt tot eind juli. "We zouden moeten kijken hoeveel plaats er beschikbaar is voor extra kramen. Geïnteresseerde 'marktkramers' kunnen bijvoorbeeld elke week opnieuw een plaatsje reserveren. En om een origineler aanbod te kunnen bieden denken we dat het belangrijk is om ook iets verder te kijken dan de standaard marktkramers. Iedereen die een product wil aanbieden zou een plaats moeten kunnen krijgen. Ik ken genoeg mensen die kleren maken, breien, juwelen ontwerpen of taarten bakken. Er kunnen zelfs tweedehandsspullen verkocht worden." Koen sprak intussen ook al met de café-uitbaters op het Kerkplein en die springen mee op de kar. "Zorg dat er eten en drinken is, en de mensen van Melsele komen wel buiten", lacht de dorpsburgemeester.





Zaterdag 7 april is er alvast een eerste actie en krijgt elke bezoeker die een aankoop doet, een geschenk.