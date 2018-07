Dorpsburgemeester neemt afscheid van markt 31 juli 2018

Koen Maes heeft afscheid genomen als dorpsburgemeester van Melsele en wou dit ook op de markt niet zomaar voorbij laten gaan. Zijn verkiezingsbelofte was de wekelijkse markt nieuw leven inblazen en samen met Ine Lemmens slaagde hij erin heel wat nieuwe marktkramers warm te maken voor het initiatief. "We hebben alle marktkramers die de afgelopen maanden op ons kerkplein stonden uitgenodigd voor een bedanking", zegt Koen. "Het wordt echter geen definitief afscheid, want we doen verder tot het laatste weekend van augustus met onze pop-up markt. We hopen uiteraard dat er na augustus nog een gevulde markt zal zijn.





(PKM)