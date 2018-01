Dorp krijgt geboortebos 02u53 0

Achter sporthal Carenna in Verrebroek komt een geboortebos. Op zondag 28 januari knopen de inwoners van Verrebroek aan met deze eeuwenoude traditie. Die dag krijgen alle kinderen die geboren zijn in 2015, 2016 en 2017 en woonachtig zijn in Verrebroek een boom in het geboortebos.





Alle betrokken gezinnen worden die dag, vanaf 9.30 uur, uitgenodigd om deel te nemen. Na de ontvangst in de sporthal kan al wie dat wil, vanaf 10.30 uur, zelf zijn of haar boompje planten. De verenigingen zullen struikjes planten. Daarna is er een receptie met muzikale omlijsting van Johan en Thomas Cerpentier uit Verrebroek en een dansoptreden van 'Upside Down', ook uit Verrebroek. (PKM)