Dopingcontrole in fitnesscentrum 02u51 16 Beveren De recherchedienst van politiezone Waasland-Noord hield woensdagavond samen met het dopingagentschap NADO Vlaanderen en de Federale Gerechtelijke Politie een controleactie in een fitnesscentrum in Beveren.

Van 30 aanwezigen werd de identiteit gecontroleerd. Twaalf personen werden aan een dopingcontrole onderworpen en moesten een urinestaal afgeven. Een persoon weigerde de controle, wat wordt beschouwd als een positief resultaat. De overige resultaten zijn nog niet bekend. Wie positief test, riskeert een fikse geldboete en een schorsing. "Dergelijke controles zijn in de toekomst niet uitgesloten. We willen het dopinggebruik in onze lokale fitnesscentra namelijk ontraden", zegt korpschef Leo Mares. "De fitnesscentra zijn trouwens vragende partij en verlenen hun volledige medewerking aan dergelijke controles."





(PKM)