Doortocht N70 wordt dit jaar aanbesteed 12 februari 2018

02u36 0 Beveren De heraanleg van de N70 in Melsele moet nog dit jaar aanbesteed worden.

Dit antwoordde minister voor Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V). "Het rioleringsontwerp wordt momenteel verder uitgewerkt en de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning volgt één van de komende maanden. Doel is om de werken in 2018 aan te besteden", laat Weyts weten. De minister laat ook weten dat de aanleg van fietspaden langs de N450 in Melsele in 2019 zal starten. (PKM)