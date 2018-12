Doorstart voor uitbreiding OC Ermenrike: “Jammer dat dossier zoveel vertragen heeft opgelopen” Gemeente stelt na twee jaar wachten nieuwe ontwerper aan Kristof Pieters

27 december 2018

18u10 0 Beveren Er is een doorstart genomen voor de uitbreiding van het ontmoetingscentrum Ermenrike. De gemeente zette eerder dit jaar de ontwerper aan de deur omdat hij na anderhalf jaar nog altijd niks op papier had gezet. De eigen technische dienst heeft nu zelf een voorontwerp gemaakt dat de goedkeuring kreeg van het college.

De verbouwingswerken aan Ermenrike hadden normaal gezien al klaar moeten zijn, want de gemeenteraad zette al in oktober 2016 het licht op groen. De ontwerper slaagde er ondanks herhaaldelijk aandringen niet in om ook maar iets op papier te zetten. Hij werd daarom in februari van zijn opdracht gehaald.

De architect van de gemeente heeft intussen wel een voorontwerp klaar dat de goedkeuring van het college kreeg. Nu heeft de gemeenteraad beslist om een nieuwe ontwerper aan te stellen. “Op basis van het voorontwerp zal deze een definitief plan opstellen”, zegt afscheidnemend schepen van Cultuur Johan Smet (N-VA). “Deze zal ook verder instaan voor de werfopvolging tot en met de definitieve oplevering van de werken. Voor onze eigen mensen zou dit namelijk teveel tijd in beslag nemen. Het is wel bijzonder jammer dat het dossier nu zoveel vertraging heeft opgelopen. Onze eigen architect heeft in een mum van tijd een bijzonder fraai voorontwerp gemaakt. Iets waar we dus zonder resultaat anderhalf jaar op hadden gewacht bij de vorige architect.”

Verdubbeling van oppervlakte

De werken zullen in de loop van 2019 starten. Na de opmaak van het definitief ontwerp, volgt de aanbesteding. Vermoedelijk zal dat in de tweede helft van 2019 zijn.

De uitbreiding van OC Ermenrike is een oplossing voor het gebrek aan infrastructuur voor vereniging door de sluiting van het feestzalencomplex Het Centrum. De gemeente trok 600.000 euro uit voor het project. Concreet zal de foyer meer dan verdubbelen in oppervlakte zodat het een volwaardige zaal wordt met een capaciteit voor 150 personen. Verenigingen kunnen er dan teerfeesten en andere festiviteiten houden. De zaal kan met een wand in twee ruimtes gedeeld worden. Er zal ook een nieuwe toog worden geplaatst die meer centraal in de foyer komt. De vestiaire wordt ook in een nieuw kleedje gestoken. Voor de fanfare is er bergruimte voorzien waar ze het materiaal veilig kunnen achterlaten. Tot slot is er ook een leskeuken voorzien. Daar was bij verenigingen veel vraag naar. De keuken zal niet alleen dienst doen voor kooklessen, maar kan ook ingezet worden als er recepties worden georganiseerd in de foyer.