Doorstart van vernieuwde milieuraad 28 februari 2018

De gemeenteraad van Beveren heeft de nieuwe statuten van de milieuraad goedgekeurd. De milieuraad is sinds 2015 niet meer actief. Er zijn nu een aantal mensen gevonden die een doorstart willen maken van de raad, maar hiervoor moesten wel eerst de statuten gewijzigd worden. Nu deze laatste hindernis is genomen, kan de adviesraad terug opstarten. De bedoeling is dat de milieuraad vijf keer per jaar samenkomt, maar er kunnen extra zittingen komen als dit vereist is. De fractie Groen-sp.a is tevreden. "Want geen milieuraad hebben voor een gemeente met het profiel zoals Beveren is geen optie. Ze is essentieel in onze gemeente", zegt gemeenteraadslid Stijn De Munck. (PKM)