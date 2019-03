Dominique belandde zeven maanden geleden in coma in Spanje, nu organiseren jeugdvrienden benefiet voor repatriëring: “Onze maat moet zo snel mogelijk terug bij ons zijn’ Kristof Pieters

20 maart 2019

17u53 0 Beveren Enkele jeugdvrienden van Dominique ‘Domi’ Lefèvre trekken zondag de voetbalschoenen aan voor een benefietmatch. De 36-jarige man belandde na een ongeval in augustus vorig jaar in coma en zijn familie wil hem terug naar ons land repatriëren. Daar hangt echter een stevig prijskaartje van meer dan tienduizend euro aan.

Dominique Lefèvre verhuisde drie jaar geleden naar Barcelona om daar te gaan wonen en werken. Hij ging er aan de slag als verkoper van computers. Op 25 augustus vorig jaar sloeg echter het noodlot toe. Dominique kwam ten val met een scooter en liep hierbij een hersentrauma op. Sindsdien ligt hij in coma. Zijn familie wil hem liefst zo snel mogelijk repatriëren naar ons land maar het probleem is dat hij in Spanje werkt en daar aangesloten is bij de sociale zekerheid en die dekt het transport niet. Bavo Daems en Zinho Chergui, twee jeugdvrienden van Dominique, hebben nu de handen in elkaar geslagen om geld in te zamelen voor de repatriëring. “We zijn alle drie opgegroeid in de buurt van de wijk Gaverland”, vertelt Bavo. “We gingen in onze jeugd altijd samen voetballen en zijn later ook samen op vakantie gegaan. Zelfs na zijn verhuis naar Spanje is die band gebleven. Vorig jaar in oktober zijn we Dominique gaan bezoeken. Af en toe geeft hij een blijk van herkenning maar communicatie is er niet. We hebben van zijn familie vernomen dat hij eigenlijk veel prikkels nodig heeft om te verbeteren. In Spanje wordt hij goed verzorgd maar eigenlijk zou hij het best in zijn moedertaal worden aangesproken en dat kan daar natuurlijk niet. Daarom dat zijn familie hemel en aarde verzet om hem naar België over te brengen. Gezien zijn toestand kan dat echter enkel per ambulance en moet er ook de hele rit verpleging zijn. Dit kost zo’n 10.000 tot 15.000 euro en dat geld kan de familie niet zomaar ophoesten. Daarom dat we nu een benefiet op touw zetten. We willen onze maat niet in de steek laten. Hij moet zo snel mogelijk terug bij ons zijn,” klinkt het resoluut.

Op zondag 24 maart zal er in sporthal ’t Wit Zand in Melsele een galawedstrijd zaalvoetbal gespeeld worden. Er is al heel wat steun gekomen uit voetbalmiddens. Dominique Lefèvre is daar dan ook een bekend gezicht. Hij speelde jarenlang bij KSK Beveren, KSK Kallo en Yellow Blue SK Beveren waar hij een Gouden Schoen won. Jeugdvriend Zinhou Chergui is zelf een gewezen profvoetballer en kon al heel wat bekende namen warm maken om een vedettenploeg samen te stellen onder de naam ‘Bekende Sjotters’. Ze gaan het opnemen tegen de ‘Beverenboys’ en ook daar zijn een aantal bekende namen die nog bij Beveren gespeeld hebben. “Radja Nainggolan van Inter Milaan en Sébastien Dewaest van Racing Genk kunnen er niet bij zijn, maar hebben wel een video gestuurd waarin ze hun steun betuigen aan Dominique en ze stuurden ook een gesigneerd shirt dat we zullen verloten.

De benefietmatch gaat door op zondagavond 24 maart om 20 uur in sporthal ‘t Wit Zand in Melsele. De deuren gaan echter al open om 19 uur en er zal ook muziek, animatie en eten zijn. Iedereen is welkom. Een toegangskaart kost 10 euro en alle inkomsten gaan integraal naar de familie van Dominique om de repatriëring te bekostigen. Men kan ook een vrije gift storten op het rekeningnummer BE75 3771 0797 2151.

Meer info: https://www.facebook.com/events/554407335055115/