Dokwerkers uit Zeebrugge helpen handje in Antwerpen 09 juni 2018

02u45 0

Containerbehandelaar PSA heeft aan een 60-tal voormalige dokwerkers van de terminal in Zeebrugge een voorstel gedaan om in de Antwerpse haven aan de slag te gaan. Een 45-tal mensen is op dit voorstel ingegaan. Het zijn vooral chauffeurs van straddle carriers en kraanmannen. Dat meldt het maritiem magazine Flows. De CHZ-terminal in Zeebrugge sloot eind 2015 definitief. Daarna bleef er voor containers alleen de APM-terminal over. Die begint pas sinds de recente overname door Cosco Shipping Ports weer op te leven. Ondertussen groeiden de containervolumes in de haven van Antwerpen explosief. Daarom gingen Zeebrugse havenarbeiders er op losse basis helpen om de enorme hoeveelheden geladen en gelost te krijgen. Nu hebben ze een aanbieding gekregen om voltijds en voor onbepaalde duur deel uit te maken van het vast contingent. De mogelijkheid om naar een andere haven te muteren, wordt door Europa mogelijk gemaakt. Vakbonden en werkgevers bereikten onlangs een CAO. PSA is de eerste operator die van deze aanpassing gebruikmaakt. Half juni zullen 45 havenarbeiders de overstap definitief zetten. (PKM)