Doelgroep van vrijetijdspas lichtjes uitgebreid Kristof Pieters

20 januari 2019

16u44 0 Beveren De gemeenteraad van Beveren heeft het reglement voor de vrijetijdspas wat bijgestuurd zodat de doelgroep iets groter is geworden. Voortaan komen ook personen in aanmerking die langdurig in een instelling in Beveren verblijven.

De vrijetijdspas geeft inwoners van Beveren een financiële tegemoetkoming om ervoor te zorgen dat ze kunnen deelnemen aan culturele, sportieve en recreatieve activiteiten in de gemeente. Om in aanmerking te komen moet men wel aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering of een uitkering krijgen van het OCMW. Normaal gezien komen enkel inwoners in aanmerking die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister maar die voorwaarde valt vanaf dit jaar weg. Ook personen die langdurig in een sociale voorziening in Beveren verblijven, maar daar niet gedomicilieerd zijn, komen voortaan in aanmerking.

