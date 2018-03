Doel 2020 vraagt onafhankelijk onderzoek naar veerdienst 20 maart 2018

Het actiecomité Doel 2020 wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de mogelijkheid om de afgeschafte veerdienst Lillo-Doel weer te activeren. Vorige week werd een gratis fietsbus gelanceerd die pendelaars van de Linker- naar de Rechteroever brengt en omgekeerd. De bus rijdt via de Liefkenshoektunnel waardoor fietsers niet langer 25 kilometer moeten omrijden. "Of de bus met een maximum capaciteit voor slechts 24 fietsen veel zal helpen valt nog te bezien", zegt Jan Creve van Doel 2020. "De meest voor de hand liggende oplossing voor fietsers wordt gewoon genegeerd. De veerdienst Lillo-Doel kan per keer honderden mensen en fietsen overzetten. Zo iets heet schuldig verzuim." Eerder werden door Weyts de nabijheid van het Deurganckdok en de schepen op de Westerschelde aangehaald om het veer af te schaffen. Omdat een kruising van de rivier voor al te veel risico's zou zorgen. Het veer vaart enkel nog met de jaarlijkse Scheldewijding in augustus. "Louter technisch en praktisch gezien is er geen enkel probleem", zegt Creve. "Alle infrastructuur is aanwezig. De steiger werd afgelopen zomer nog volledig hersteld. Het scheepvaartverkeer is maar een zwak argument van de minister want de Ij in Amsterdam of de Elbe in Hamburg zijn veel drukker bevaren en toch zijn daar veerdiensten." (PKM)