Doel 2020 stelt vragen bij uitbreiding containercapaciteit 24 januari 2018

02u51 0 Beveren Het actiecomité Doel 2020 is nauw betrokken bij de zoektocht naar extra containercapaciteit in de haven en is algemeen genomen tevreden met het verloop van de hele procedure.

"Los van de openheid en de mogelijkheid tot inspraak blijven we wel ernstige bedenkingen hebben bij het hele plan", zegt woordvoerder Jan Creve. "Daar waar nu goed 10 miljoen containers worden behandeld, wil men een capaciteit van in totaal 21 miljoen. Het bij voorbaat uitsluiten van Zeebrugge in het onderzoek als mogelijk deel van een oplossing lijkt ons nog altijd géén goede keuze. We vinden het echter vooral onaanvaardbaar dat parallel met dit onderzoek een werkgroep van de Vlaamse overheid gewoon verder werkt aan de oude plannen voor het Saeftinghedok alsof er nooit arresten van de Raad van State geweest zijn. Dit soort dubbelzinnigheden ondergraaft de geloofwaardigheid van de hele procedure" (PKM)