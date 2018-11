Doel 2020 start procedure bij Grondwettelijk Hof Kristof Pieters

07 november 2018

17u30 1 Beveren Doel 2020 is naar het Grondwettelijk Hof gestapt om een decreet te laten vernietigen dat de Vlaamse regering meer beslissingsmacht geeft voor de havenuitbreiding.

Het decreet is een aanpassing van de federale wet-Chabert uit 1978 en bepaalt onder meer de bevoegdheden van het Antwerps Havenbedrijf en de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO). De Wet Chabert zorgde ervoor dat het Havenbedrijf ook beslissingsmacht kreeg in de Waaslandhaven, ook al liggen die gronden niet in de provincie Antwerpen.

Het nieuwe decreet dat in maart dit jaar werd goedgekeurd, zorgt ervoor dat de afbakening van de haven eenvoudigweg door de Vlaamse Regering kan worden beslist en niet meer onderworpen is aan de wetgeving inzake ruimtelijke ordening. Voor Doel 2020 is dat een inbreuk op de bestaande inspraak. “De Vlaamse Regering kan zo zonder enige inspraak eender wat tot havengebied aanduiden”, zegt woordvoerder Jan Creve. Het actiecomité vindt het ook veelzeggend dat de totstandkoming van het decreet ver van het publiek is gehouden.

Doel 2020 blijft wel in gesprek met de Vlaamse overheid over de plannen om de haven uit te breiden met nieuwe capaciteit voor containeroverslag. “Maar het nieuw decreet valt moeilijk te rijmen met de aanpak die de Vlaamse Regering beloofde te volgen. Bijgevolg rest in deze geen andere mogelijkheid dan een procedure bij het Grondwettelijk Hof.”