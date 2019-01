Doel 2020 pleit voor meer samenwerking tussen havens Kristof Pieters

09 januari 2019

11u50 0 Beveren Het actiecomité Doel 2020 houdt een pleidooi voor een nauwere samenwerking tussen de havens van Antwerpen en Zeebrugge. De oproep komt er na de bekendmaking van de nieuwe recordcijfers voor de containertrafiek.

Volgens het Havenbedrijf dreigt daarmee op korte termijn een capaciteitstekort. “De cijfers maken echter vooral duidelijk dat de containergroei in de Antwerpse Haven finaal op haar grenzen botst”, vindt Jan Creve, woordvoerder van Doel 2020. “Er liggen nu plannen op tafel om 7 miljoen extra containers te kunnen behandelen. Maar is dat in de huidige omstandigheden nog realistisch?” vraagt hij zich af. “Volgens minister Ben Weyts mag die nieuwe uitbreiding geen vrachtwagen extra op de weg brengen. Dat lijkt logische beslissing gezien de regio nu al kreunt onder het vrachtwagengeweld. Maar of de Vlaamse Overheid de omslag naar binnenvaart en spoor effectief kan maken is een groot vraagteken. Op vlak van mobiliteit zitten heel wat bewoners in Beveren en het Waasland op hun tandvlees. Ook bedrijven ondervinden steeds meer hinder van de mobiliteitsproblemen. Dat er sedert enkele maanden op een andere manier gesproken wordt over samenwerking met Zeebrugge is in deze zin goed nieuws. Dat laatste staat zelfs zwart op wit in het nieuwe bestuursakkoord van de stad Antwerpen. Een meer intense samenwerking met Zeebrugge op vlak van containertrafiek zou er voor kunnen zorgen dat de vraag om steeds meer ruimte in Antwerpen afneemt en de containerkades in Zeebrugge effectief gebruikt worden. Het vervoer van containers tussen Antwerpen en Zeebrugge zou perfect kunnen gebeuren door de inzet van feederschepen. Dat heeft het voordeel dat megaschepen niet telkens de Schelde moeten opvaren.”