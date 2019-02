Doek valt definitief over Café De Roos: “Als ik in de toekomst nog bier tap, zal het enkel voor vrienden zijn” Geen overnemer, want eigenaar blijft in de zaak wonen Kristof Pieters

24 februari 2019

16u33 0 Beveren Luc Rozendom (57) heeft zondag de laatste pintjes getapt in het bekende dorpscafé De Roos in de Perstraat in Haasdonk. Het café dateert uit 1935. Een overnemer komt er niet, want Luc blijft in de zaak wonen. “Ik wil het al een tijdje wat kalmer aan doen”, legt hij uit. “Ik heb hier aan de tapkast een uitgebreid sociaal leven, maar privé hebben ik net als veel andere cafébazen een erg asociaal leven en daar wil ik nu verandering in brengen.”

Luc Rozendom nam het café over in 2010 nadat hij er al een lange loopbaan had opzitten van 11 jaar Metallurgie en 19 jaar aan de haven. “Een café openen was altijd al een droom geweest en ik heb er zeker geen spijt van gehad”, blikt hij terug. De zaak die hij overnam, had al een rijke geschiedenis en dateert van 1935. “Het is nog een echte bruine dorpskroeg waar er jammer genoeg niet veel van overblijven. Ik ken de meeste klanten bij naam. Er is bijna niemand die me hier nog als Luc aanspreekt. Ik ben voor de klanten ‘Roos’. Die afgeleide van mijn familienaam was in mijn jeugd al een bijnaam en het leek me dan ook geknipt voor dit café.”

Op korte tijd groeide café De Roos uit tot een populaire kroeg en de cafébaas zelf werd al even iconisch. Elk jaar mogen wielrenners één dag met de fiets tot aan de tapkast rijden. De ludieke wedstrijd waarvan het parcours dwars door het café loopt, is een initiatief van wielertoeristenclub Vercadi. Deze club verliest net als een aantal andere vereniging nu haar vast stamlokaal. Bij de vaste klanten werd er zondag emotioneel gereageerd op de sluiting. “Dit soort café is nog moeilijk te vinden”, vertelt één van de stamgasten. “Ik ga het sociaal contact echt wel missen.”

Geen overnemer

Een overnemer van het café komt er sowieso niet, want Luc blijft in de zaak wonen. “Ik ga het interieur behouden zoals het is, maar iets huiselijker inrichten”, legt hij uit. “Als ik in de toekomst nog bier tap zal het wel enkel nog voor vrienden zijn, maar aangezien al mijn stamgasten vrienden zijn, zal hier dus geregeld nog wel een feestje worden gebrouwen”, belooft hij lachend.

Zelf wil hij het wel wat rustiger aan doen. “Mijn dochter Freya (27) is een half jaar gelden bevallen van mijn kleindochter Loes en hen wil ik natuurlijk wat meer aandacht geven. Hier aan de tapkast had ik altijd een uitgebreid sociaal leven, maar privé heb ik een erg asociaal leven. Als cafébaas sta je immers tot ’s avonds laat in de zaak en blijft er voor andere zaken weinig tijd over. Het café sluiten, gebeurt met een dubbel gevoel. Ik heb enerzijds erg veel spijt dat het nu stopt, maar tegelijk ben ik opgelucht dat ik terug een zee aan vrije tijd ga hebben. Ik wil de komende jaren vooral nog wat genieten van het leven en omdat ik nog wat jong ben om helemaal stil te zitten ga ik ook mijn oude bijberoep van opkoper terug opnemen.”