Dodelijk ongeval op pas vernieuwd kruispunt VERKEERSWISSELAAR TERUG DICHT TOT NA PLAATSING VERKEERSLICHTEN KRISTOF PIETERS

31 juli 2018

02u41 0 Beveren Op de eerste werkdag dat de verkeerswisselaar Waaslandhaven-Noord terug open was, gebeurde er gisteren al meteen een ongeval, waarbij een 26-jarige man om het leven kwam. Hoewel de verkeerslichten pas binnen twee weken worden geïnstalleerd, was het kruispunt al tijdelijk opengesteld. Na crisisberaad werd daar gisteren op teruggekomen.

Het tragische ongeval gebeurde gisteren kort voor 12 uur op het gloednieuwe kruispunt van de Sint-Antoniusweg met de op- en afritten van de R2 in de Waaslandhaven. Een personenwagen met Roemeense nummerplaat werd op het kruispunt in de flank gegrepen door een vrachtwagen. De auto werd een twintigtal meter door de truck meegesleurd en geplet tegen een paal. De klap was zo hevig dat één van de passagiers, die op de achterbank zat, vrijwel op slag dood was. De ambulanciers probeerden de 26-jarige jongeman nog te reanimeren, maar er kon geen hulp meer baten. Een tweede passagier en de bestuurder raakten zwaar gewond. Het parket stelde een wetsgeneesheer en een deskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Volgens de eerste vaststellingen had de personenwagen in de nieuwe situatie voorrang moeten verlenen aan de vrachtwagen.





De verkeerswisselaar Waaslandhaven-Noord werd pas afgelopen weekend terug opengesteld na een grondige heraanleg. Een rotonde maakte plaats voor een zogenaamd 'Hollands Complex' om de capaciteit van de verkeerswisselaar te vergroten. Normaal moeten de viertakskruispunten worden gestuurd door verkeerslichten maar die worden pas in de week van 6 tot 10 augustus geplaatst. De nieuwe verkeerssituatie zorgde echter bij veel chauffeurs voor verwarring. Verkeer dat de R2 verlaat en het kruispunt oprijdt, heeft voortaan voorrang terwijl het voorheen omgekeerd was. Zondag werd er ook al een bromfietser aangereden.





Crisisberaad

Gisterenmiddag vond crisisberaad plaats met onder meer de afdeling Maritieme Toegang en de Scheepvaartpolitie. Die laatste vroeg om de voorrangsregeling tijdelijk om te draaien in afwachting van de verkeerslichten. "Daar wilden we echter niet op ingaan", zegt Freddy Aerts, diensthoofd van Maritieme Toegang. "Dat zou de verwarring immers compleet maken. We hebben beslist om het kruispunt deels terug te sluiten tot na het plaatsen van de verkeerslichten. Voorlopig zal er dus geen dwarsend verkeer meer mogelijk zijn over de R2 en moet opnieuw de omleiding gevolgd worden."





Of de verkeerswisselaar niet te vroeg werd opengesteld?





"We hadden nochtans onze voorzorgen genomen en het aantal rijstroken beperkt en duidelijke signalisatie geplaatst", reageert Aerts. "Werflichten waren echter geen optie. Het gaat hier om een ingewikkeld kruispunt met heel wat rijstroken voor doorgaand en afslaand verkeer. Het is daarom veiliger om het kruispunt tijdelijk terug te sluiten."