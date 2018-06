Digitaal loket voor attesten 12 juni 2018

Het heeft iets langer geduurd dan in omliggende gemeenten, maar nu heeft ook Beveren besloten om te investeren in een digitaal loket. Het project is een soort tussenfase om de burgers, in afwachting van één digitaal platform, reeds een digitale service aan te bieden van voor enkele vaak voorkomende attesten. De volledige procedure van aanvraag tot aflevering van de belangrijkste attesten uit het bevolkingsregister, akten van burgerlijke stand alsook uittreksels uit het strafregister moeten volledig geautomatiseerd kunnen verlopen zonder tussenkomst van de ambtenaar. Beveren investeert 78.650 euro in de huur en het onderhoud van de nodige software voor een periode van drie jaar. (PKM)