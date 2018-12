Dieven weg met kerstcadeautjes Kristof Pieters

21 december 2018

Dieven hebben ingebroken in een woning in de Violierenstraat in Beveren. De hele woning werd doorzocht. Er werden juwelen gestolen. De dieven gingen ook aan de haal met de cadeautjes die onder de kerstboom lagen. Er werd ook ingebroken in de school in de Sint-Laurentiusstraat in Verrebroek. Op het eerste gezicht werd er niets gestolen. De inbraak gebeurde tussen donderdagnamiddag en vrijdagochtend.