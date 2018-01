Dieven twee keer betrapt 31 januari 2018

02u38 0

In de Lavendelstraat in Melsele werd maandagavond geprobeerd om in te breken. De dieven zijn gevlucht toen de bewoner hen opmerkte.





Ook in de Klaprozenstraat probeerden ze zich een toegang te forceren tot een woning, maar ook hier moesten de dieven vluchten toen ze door de bewoner werden opgemerkt. Op de Melseledijk slaagden dieven er wel in buit te maken. Het achterraam werd ingeslagen en de hele woning werd doorzocht. Ze gingen aan de haal met een som geld en juwelen.





(PKM)