Dieven stelen juweel met assen van overleden vader 22 januari 2018

Julie Dekkers heeft een emotionele oproep gedaan op Facebook nadat er werd ingebroken in een haar appartement in de Klapperstraat. De dief ging niet alleen aan de haal met een pak geld en juwelen, maar ook met een voor Julie erg waardevol hangertje met daarin de assen van haar overleden vader. Ook een gouden ketting met de foto van haar vader in gegraveerd, werd gestolen. "De inbraak gebeurde woensdagavond tussen 18 en 18.30 uur", vertelt Julie. De dief maakte heel wat geld en juwelen buit. "Het gaat om drie Pandora-armbanden, een ketting van Mimoneda, maar ook twee juwelen die me erg dierbaar zijn. Het ene is een zilveren hanger met een sterretje met daarin assen van mijn overleden vader. Het andere is van goud en heeft een hanger met daarop zijn foto gegraveerd. Mijn vader is 18 jaar geleden overleden toen ik nog maar 9 jaar oud was. Die juwelen hebben dan ook een grote emotionele betekenis voor mij." Julie woont sinds anderhalf jaar in de flat. "Ik dacht er veilig te zitten op de eerste verdieping en had nooit gedacht dat dieven via de buitenkant zouden inklimmen", zucht ze. "Ik ben zelf al overal gaan rondkijken in de buurt in de hoop dat de dief de juwelen ergens weggegooid heeft maar tot nog toe zonder resultaat." (PKM)