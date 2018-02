Dieven stelen boormachine om in te breken 27 februari 2018

Dieven hebben zaterdag ingebroken in een tuinhuis in de Stijn Steuvelslaan in Beveren.





Daar stalen ze een boormachine. Ze probeerden vervolgens met het werkmateriaal in te breken in de woning, maar sloegen op de vlucht toen het alarm afging. (PKM)